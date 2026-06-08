الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
22
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
03:27
سلسلة غارات جنوباً.. ومراسلو الجديد يواكبون أخر التطورات
15:12
فيديو متداول للصواريخ الإيرانية في سماء لبنان
2026-06-07
بعد استهداف الضاحية.. قاليباف يهدّد: "لا تفهمون إلا بالقوة"!
2026-06-07
بالفيديو - مشهد مرعب للغارات على صور
2026-06-07
قائد الجيش في باكستان.. هل يفصل المسار؟ (فيديو)
عربي و دولي
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: حذرت نتنياهو بأنه إذا حول التصعيد إلى حرب سيبقى وحيدا أمام إيران
2026-06-08 | 13:13
A-
A+
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: حذرت نتنياهو بأنه إذا حول التصعيد إلى حرب سيبقى وحيدا أمام إيران
مقالات ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب سينفذ ضربة قصيرة وقاتلة ضد إيران إذا فشلت المفاوضات
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: لن أبرم اتفاقاً إذا لم يكن جيدا بالنسبة لإسرائيل
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ روبيو أن إسرائيل لن تقف صامتة أمام تهديدات "حزب الله"
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: حذرت نتنياهو بأنه إذا حول التصعيد إلى حرب سيبقى وحيدا أمام إيران
عربي و دولي
للقناة
الإسرائيلية:
نتنياهو
التصعيد
سيبقى
وحيدا
إيران
العودة الى الأعلى
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مراكز مهمة في قاعدتي نيفاتيم وتل نوف الجويتين في الأراضي المحتلة
بعد التصعيد الأخير.. ماذا استهدفت إسرائيل في إيران؟
اقرأ ايضا في عربي و دولي
13:42
وزير خارجية فرنسا: تفاهمات وقف النار بين إسرائيل ولبنان يجب احترامها بدقة
13:42
وزير خارجية فرنسا: تفاهمات وقف النار بين إسرائيل ولبنان يجب احترامها بدقة
13:41
قاليباف: العمل العسكري لا يعيق الدبلوماسية وهدف المفاوضات إنهاء الحرب وليس تطبيع العلاقات مع واشنطن
13:41
قاليباف: العمل العسكري لا يعيق الدبلوماسية وهدف المفاوضات إنهاء الحرب وليس تطبيع العلاقات مع واشنطن
13:14
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: أعتقد أن إيران معنية بالتوقيع على اتفاق
13:14
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: أعتقد أن إيران معنية بالتوقيع على اتفاق
يحدث الآن
مقدمة النشرة المسائية
14:08
مقدمة النشرة المسائية 08-06-2026
عربي و دولي
13:42
وزير خارجية فرنسا: تفاهمات وقف النار بين إسرائيل ولبنان يجب احترامها بدقة
عربي و دولي
13:41
قاليباف: العمل العسكري لا يعيق الدبلوماسية وهدف المفاوضات إنهاء الحرب وليس تطبيع العلاقات مع واشنطن
اخترنا لك
وزير خارجية فرنسا: تفاهمات وقف النار بين إسرائيل ولبنان يجب احترامها بدقة
13:42
قاليباف: العمل العسكري لا يعيق الدبلوماسية وهدف المفاوضات إنهاء الحرب وليس تطبيع العلاقات مع واشنطن
13:41
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: أعتقد أن إيران معنية بالتوقيع على اتفاق
13:14
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: حاولت تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران و5 دول طالبتني بالضغط على نتنياهو
13:12
الجيش الأميركي: منعنا مرور ناقلة نفط فارغة في خليج عمان اليوم
12:16
رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية: رفع القيود عن الرحلات الجوية وأنشطة الطيران تعود تدريجيا لمسارها الطبيعي
12:11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
11:29
طرح جديد على بري.. ووقف نار؟
13:33
"أتشاور مع الرئيسين بري وسلام".. الرئيس عون: موحدون لإنهاء الحرب
2026-05-11
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد خلال الاتصال ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة لمعالجة الأزمة سلميا
2026-01-26
الرئيس عون أمام الوفد القطري: الاتصالات مستمرة للوصول إلى نتائج عملية تسرّع اعادة الاستقرار إلى الجنوب وانسحاب اسرائيل وعودة الاسرى وتمكين الجيش من الانتشار حتى الحدود المعترف بها دولياً
2026-05-09
بالفيديو - من موقع الغارة.. السيارة المستهدفة في السعديات
2026-05-14
الذهب يرتفع.. كم بلغ سعر الأونصة؟
بالفيديو
بالفيديو
14:08
مقدمة النشرة المسائية 08-06-2026
2026-06-07
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2026
2026-06-07
غارات تستهدف الضاحية الجنوبية.. مراسل الجديد يواكب المشهد
2026-06-06
مقدمة النشرة المسائية 06-06-2026
2026-06-05
مقدمة النشرة المسائية 05-06-2026
2026-06-05
حركة نزوح وغارات مستمرة.. الجديد تواكب التطورات السياسية والميدانية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
11:29
طرح جديد على بري.. ووقف نار؟
خاص الجديد
11:29
طرح جديد على بري.. ووقف نار؟
محليات
09:00
"سيكون هناك وقف إطلاق نار والرئيس بري أعطاني الرد".. ماذا دار في عين التينة؟
محليات
09:00
"سيكون هناك وقف إطلاق نار والرئيس بري أعطاني الرد".. ماذا دار في عين التينة؟
عربي و دولي
15:16
تزامناً مع إطلاق الصواريخ الإيرانية.. هذا ما نشره عراقجي عن لبنان!
عربي و دولي
15:16
تزامناً مع إطلاق الصواريخ الإيرانية.. هذا ما نشره عراقجي عن لبنان!
محليات
05:55
بالصورة - قطع طرقات في طرابلس احتجاجاً على مصير الشهادة الرسمية
محليات
05:55
بالصورة - قطع طرقات في طرابلس احتجاجاً على مصير الشهادة الرسمية
عربي و دولي
08:27
بعد الضربات الايرانية.. اسرائيل تتوعّد الضاحية مجدداً!
عربي و دولي
08:27
بعد الضربات الايرانية.. اسرائيل تتوعّد الضاحية مجدداً!
عربي و دولي
08:52
جنوب لبنان مقابل القصف الايراني.. معادلة جديدة؟
عربي و دولي
08:52
جنوب لبنان مقابل القصف الايراني.. معادلة جديدة؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026