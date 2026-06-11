الخارجية الباكستانية: مستمرون في جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة ونفهم التحديات ونُدرك كيف ضاقت مساحة الدبلوماسية بسبب الهجمات المتبادلة لكن لم نفقد الأمل