الخارجية الإيرانية: ندين بشدة العمل الإرهابي الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بمنطقة سكنية بالضاحية الجنوبية لبيروت

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ترامب: النفط سيتدفق مجدداً عبر مضيق هرمز لصالح المنطقة والعالم بعد توقيع الاتفاق
ترامب: النفط سيتدفق مجدداً عبر مضيق هرمز لصالح المنطقة والعالم بعد توقيع الاتفاق
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ترامب: الاتفاق مع إيران سيجلب السلام والأمن إلى المنطقة بأسرها
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2026-06-14 | 14:55
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