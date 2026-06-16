وول ستريت جورنال: اتفاق أميركا وإيران يسمح لطهران ببيع النفط فورا

معلومات الجديد: الدفاع المدني والصليب الأحمر سيدخلان غداً إلى بلدة بلاط في قضاء مرجعيون

معلومات الجديد: الدفاع المدني والصليب الأحمر سيدخلان غداً إلى بلدة بلاط في قضاء مرجعيون