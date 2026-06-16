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عربي و دولي

أ.ب عن خارجية فرنسا: قادة مجموعة السبع بحثوا طرق إمداد لنقل النفط من الخليج لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز

2026-06-16 | 12:53
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أ.ب عن خارجية فرنسا: قادة مجموعة السبع بحثوا طرق إمداد لنقل النفط من الخليج لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز
أ.ب عن خارجية فرنسا: قادة مجموعة السبع بحثوا طرق إمداد لنقل النفط من الخليج لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز
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أ.ب عن خارجية فرنسا: قادة مجموعة السبع بحثوا طرق إمداد لنقل النفط من الخليج لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز

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