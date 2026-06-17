الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

الجديد تحصل على النسخة النهائية للاتفاق الأميركي - الإيراني

2026-06-17 | 13:19
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجديد تحصل على النسخة النهائية للاتفاق الأميركي - الإيراني
الجديد تحصل على النسخة النهائية للاتفاق الأميركي - الإيراني

الجديد تحصل على النسخة النهائية للاتفاق الأميركي - الإيراني، وتتضمن:

الفقرة 1: وقف الأعمال العدائية وإنهاء جميع العمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان.
الفقرة 2: احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
الفقرة 3: التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً.
الفقرة 4: رفع الحصار البحري عن إيران وسحب القوات الأميركية من محيطها بعد الاتفاق النهائي خلال 30 يوما.
الفقرة 5: ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز واستئناف حركة السفن التجارية.
الفقرة 6: خطة لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصادياً بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.
الفقرة 7: إنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران وفق جدول زمني متفق عليه.

الفقرة 8: معالجة الملف النووي والتأكيد على عدم سعي إيران لامتلاك سلاح نووي.
الفقرة 9: الحفاظ على الوضع القائم خلال المفاوضات وعدم فرض عقوبات جديدة أو توسيع البرنامج النووي.
الفقرة 10: إعفاءات أميركية تسمح بتصدير النفط الإيراني ومشتقاته.
الفقرة 11: الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وإتاحة استخدامها.
الفقرة 12: إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ المذكرة والاتفاق النهائي.
الفقرة 13: بدء المفاوضات حول الاتفاق النهائي بعد تنفيذ البنود الأساسية من المذكرة.
الفقرة 14: اعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
مقالات ذات صلة
الجديد تحصل على النسخة النهائية للاتفاق الأميركي - الإيراني

عربي و دولي

إيران

أميركا

لبنان

الحرب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هآرتس عن مصدر عسكري: هناك توجيهات موجهة للجيش بتجنب شنّ هجمات واسعة النطاق والتركيز على حماية القوات وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية في جنوب لبنان
مجموعة السبع تدعم وقف النار في لبنان ونزع سلاح حزب الله

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
​المتحدث باسم وزارة الخارجية: ​ستتقاضى إيران رسوماً مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز و​يتم حالياً صياغة هذه الآلية والترتيبات الخاصة بإدارة المضيق
17:44
اكسيوس: وقع الرئيس ترامب بنفسه على نسخة من الاتفاقية خلال عشاء مع رئيس فرنسا في قصر فرساي وتم إرسال صورة من الاتفاقية الموقعة إلى الإيرانيين والوسطاء
17:35
الخارجية الإيرانية: وفد التفاوض سيتوجه إلى سويسرا لكن لن يُعقد حفل توقيع
17:30
مسؤول أميركي: مذكرة التفاهم مع إيران دخلت حيز التنفيذ رسميا
17:27
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أميركا وإيران
17:24
قاليباف: توسيع نطاق وقف إطلاق النار من الضاحية الجنوبية لبيروت إلى جميع أنحاء لبنان
16:22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026