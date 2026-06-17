الجديد تحصل على النسخة النهائية للاتفاق الأميركي - الإيراني

الفقرة 8: معالجة الملف النووي
والتأكيد على عدم سعي إيران
لامتلاك سلاح نووي.
الفقرة 9: الحفاظ على الوضع القائم خلال المفاوضات وعدم فرض عقوبات جديدة
أو توسيع البرنامج النووي.
الفقرة 10: إعفاءات أميركية تسمح بتصدير النفط الإيراني
ومشتقاته.
الفقرة 11: الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية
المجمدة وإتاحة استخدامها.
الفقرة 12: إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ المذكرة والاتفاق النهائي.
الفقرة 13: بدء المفاوضات حول الاتفاق النهائي بعد تنفيذ البنود الأساسية من المذكرة.
الفقرة 14: اعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي
.