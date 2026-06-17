الجديد تحصل على النسخة النهائية للاتفاق الأميركي - الإيراني

الجديد تحصل على النسخة النهائية للاتفاق الأميركي - ، وتتضمن:



الفقرة 1: وقف الأعمال العدائية وإنهاء جميع العمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها .

الفقرة 2: احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

الفقرة 3: التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً.

الفقرة 4: رفع الحصار البحري عن وسحب الأميركية من محيطها بعد الاتفاق النهائي خلال 30 يوما.

الفقرة 5: ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز واستئناف حركة السفن التجارية.

الفقرة 6: خطة لإعادة إيران وتنميتها اقتصادياً بقيمة لا تقل عن 300 مليار .

الفقرة 7: إنهاء جميع المفروضة على إيران وفق جدول زمني متفق عليه.