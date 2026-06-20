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قناة 13 الاسرائيلية: نتنياهو أكد مجدداً أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية ما دام ذلك ضرورياً لحماية حدودها الشمالية
قناة 13 الاسرائيلية: نتنياهو أكد مجدداً أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية ما دام ذلك ضرورياً لحماية حدودها الشمالية
قناة 13 الإسرائيلية: قواتنا جنوب لبنان لا تزال متمركزة في مواقعها
قناة 13 الإسرائيلية: قواتنا جنوب لبنان لا تزال متمركزة في مواقعها
قناة 13 الإسرائيلية عن مصدر عسكري: تعليمات بتقليص النشاط في لبنان بشكل كبير وحصر إطلاق النار عند التهديد المباشر فقط
قناة 13 الإسرائيلية عن مصدر عسكري: تعليمات بتقليص النشاط في لبنان بشكل كبير وحصر إطلاق النار عند التهديد المباشر فقط
قائد الجيش: الحفاظ على الأمن والاستقرار يشكل أولوية وطنية ثابتة ويمنع تحقيق الأهداف الإسرائيلية المتمثلة بزعزعة الأمن الداخلي
قائد الجيش: الحفاظ على الأمن والاستقرار يشكل أولوية وطنية ثابتة ويمنع تحقيق الأهداف الإسرائيلية المتمثلة بزعزعة الأمن الداخلي
قائد الجيش العماد رودولف هيكل: العلاقة جيدة مع السلطات السورية في ظل التنسيق المستمر
قائد الجيش العماد رودولف هيكل: العلاقة جيدة مع السلطات السورية في ظل التنسيق المستمر
القناة 12 الإسرائيلية: قرار نتنياهو وكاتس وقف إطلاق النار في لبنان جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة
القناة 12 الإسرائيلية: قرار نتنياهو وكاتس وقف إطلاق النار في لبنان جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة
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فانس: ويتكوف وكوشنر موجودان على الأرض في سويسرا للمفاوضات مع إيران والأمور تسير بكشل جيد
2026-06-20 | 09:10
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فانس: ويتكوف وكوشنر موجودان على الأرض في سويسرا للمفاوضات مع إيران والأمور تسير بكشل جيد
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