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بيانات كبلر للملاحة البحرية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ صباح اليوم
بيانات كبلر للملاحة البحرية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ صباح اليوم
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: الانسحابات الرمزية ستشمل سحب بعض القوات من مناطق تقع على طول الخط الأصفر
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: الانسحابات الرمزية ستشمل سحب بعض القوات من مناطق تقع على طول الخط الأصفر
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من أراض تحتلها جنوبي لبنان
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من أراض تحتلها جنوبي لبنان
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الخارجية الإيرانية: سيتم إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم بشأن لبنان وهذا يكتسب أهمية
2026-06-22 | 03:47
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الخارجية الإيرانية: سيتم إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم بشأن لبنان وهذا يكتسب أهمية
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وكالة الأنباء الإيرانية: نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي يترأس الفريق الإيراني في المحادثات الفنية التي تنطلق في سويسرا اعتباراً من اليوم
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