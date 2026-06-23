أ ف ب: روبيو يصل إلى أبوظبي في أولى محطات جولته الخليجية

أسوشيتد برس: أميركا تخفف القيود المفروضة على المنتخب الإيراني بكأس العالم وتسمح للفريق بالسفر قبل يومين من مباراته القادمة

أسوشيتد برس: أميركا تخفف القيود المفروضة على المنتخب الإيراني بكأس العالم وتسمح للفريق بالسفر قبل يومين من مباراته القادمة