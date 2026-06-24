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علي الطاهر مجددًا.. إسرائيل تزعم!
2026-06-24 | 08:15
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A+
علي الطاهر مجددًا.. إسرائيل تزعم!
زعم الجيش
الإسرائيلي
انه
استهدف عنصرَين من
حزب الله
في منطقة مرتفعات
علي الطاهر
جنوبي
لبنان
، مدعيًا أنهما اقتربا من قواته وشكّلا تهديدًا لها.
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