محادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران متوقعة في السعودية (أ.ف.ب)

أفاد مصدر لوكالة فرانس برس بأنّ من المتوقع أن تستضيف محادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران، من دون تقديم تفاصيل عن الموعد.

