ترامب لفوكس نيوز: طهران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها لكن لا عجلة بشأن وصولهم إلى إيران

مصادر بعبدا للجديد: اعلان النوايا قد يعلن قريبا وهو اطار بعيد المدى وسيكون في اطار العلاقات بين البلدين

مصادر بعبدا للجديد: اعلان النوايا قد يعلن قريبا وهو اطار بعيد المدى وسيكون في اطار العلاقات بين البلدين