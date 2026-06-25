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عربي و دولي

وزير الخارجية الأميركي: نتواصل مع رئيس وزراء العراق الجديد وسيلتقي ترمب في واشنطن قريباً

2026-06-25 | 07:47
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وزير الخارجية الأميركي: نتواصل مع رئيس وزراء العراق الجديد وسيلتقي ترمب في واشنطن قريباً
وزير الخارجية الأميركي: نتواصل مع رئيس وزراء العراق الجديد وسيلتقي ترمب في واشنطن قريباً
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وزير الخارجية الأميركي: نتواصل مع رئيس وزراء العراق الجديد وسيلتقي ترمب في واشنطن قريباً

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ايران للجيش الاسرائيلي: انسحبوا من لبنان وإلا!
وزير الخارجية الأميركي: الاجتماع مع دول الخليج كان مثمراً ومفيداً وناقشنا مخاوف وقلق هذه الدول

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