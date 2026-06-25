وزير الخارجية الأميركي: نتواصل مع رئيس وزراء العراق الجديد وسيلتقي ترمب في واشنطن قريباً

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صندوق النقد الدولي: لبنان يواجه وضعا اقتصاديا بالغ الصعوبة مع استئناف الحرب ونتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد
صندوق النقد الدولي: لبنان يواجه وضعا اقتصاديا بالغ الصعوبة مع استئناف الحرب ونتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد
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