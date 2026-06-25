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مراسل الجديد: غارة ثانية تستهدف بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل
مراسل الجديد: غارة ثانية تستهدف بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل
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2026-06-25 | 14:23
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وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: الحرس الثوري الإيراني هاجم اليوم بمضيق هرمز سفينة شحن ترفع علم سنغافورة
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