ترامب معلقا على اجتماع الدوحة: ربما يكون اجتماعا مهما وسنعرف ذلك لاحقا

معلومات الجديد: مراحل لاحقة تتضمن إنشاء نقاط أمنية على عمق يقارب 2 كلم من الحدود قبل الانتقال إلى مرحلة نهائية تشمل ما يعرف بالنقاط الأمنية الحاكمة