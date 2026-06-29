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عربي و دولي
ترامب معلقا على اجتماع الدوحة: ربما يكون اجتماعا مهما وسنعرف ذلك لاحقا
2026-06-29 | 15:37
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ترامب معلقا على اجتماع الدوحة: ربما يكون اجتماعا مهما وسنعرف ذلك لاحقا
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