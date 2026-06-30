عن اسرائيل والمؤامرات الخارجية.. مواقف جديدة للشرع!

عبر "الإخبارية" "إن اسرائيل تسعى الآن مجدداً إلى تحويل أرضنا إلى فوضى غير منتهية، يسعى من خلالها إلى تفكيك وحدة شعبنا وإضعاف قدراتنا على المضي قدماً في مسيرة إعادة البناء والنهوض".