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2026-06-30 | 07:35
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عن اسرائيل والمؤامرات الخارجية.. مواقف جديدة للشرع!
قال الرئيس السوري
أحمد الشرع
عبر
قناة
"الإخبارية"
السورية
"إن اسرائيل تسعى الآن مجدداً إلى تحويل أرضنا إلى
ساحة
فوضى غير منتهية، يسعى من خلالها إلى تفكيك وحدة شعبنا وإضعاف قدراتنا على المضي قدماً في مسيرة إعادة البناء والنهوض".
وأضاف: "
سوريا
ليست
ساحة
تجارب للمؤامرات الخارجية ولا مكاناً لتنفيذ أطماع الآخرين".
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