الخزانة الأميركية: عقوبات على 5 كيانات مالية و16 مسؤولًا بارزًا ضمن البنية المالية لـ"حزب الله"

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن عمّالاً ينشطون، الثلاثاء، تحت حراسة أمنية مشددة في طهران، تحضيراً لمراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، التي تنطلق السبت وتستمر ستة أيام، وسط صور عملاقة له معلّقة في الشوارع وأعمال في مصلّى طهران الكبير حيث سيسجّى الجثمان.



في المجمّع الضخم المصمّم لاستضافة صلاة الجمعة واحتفالات رسمية وتجمّعات دينية، شاهدت وكالة الصحافة الفرنسية عمّالاً يضعون اللمسات الأخيرة على المداخل، بينما عكف آخرون على تعبيد الأرصفة، وسط تواجد عدد كبير من القوات الأمنية.



وغطّت صور عملاقة للرجل الذي قاد الجمهورية الإسلامية على مدى 37 عاماً واجهة المبنى، بينما استخدم عمّال في الداخل سقالات لصقل هيكل معدني، وفقاً لصور بثّتها وسائل إعلام حكومية.



ولطالما شهد المصلّى الكبير، واسمه الرسمي مصلّى الإمام الخميني نسبة إلى مؤسس الجمهورية الإسلامية، احتفالات وطنية وخطابات لكبار المسؤولين، وتجمعات كبيرة بهدف إظهار الوحدة والدعم الشعبي للجمهورية الإسلامية.