طهران تستعد لتشييع خامنئي تحت إجراءات أمنية مشددة

عاجل
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان إلا بعد وضع معايير يلتزم فيها الجيش اللبناني بالتحرك ضد "حزب الله" فورًا
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان إلا بعد وضع معايير يلتزم فيها الجيش اللبناني بالتحرك ضد "حزب الله" فورًا
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: تأجيل بدء المرحلة التجريبية في لبنان حتى التوصل لآلية إشراف لجيشي لبنان وإسرائيل
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: تأجيل بدء المرحلة التجريبية في لبنان حتى التوصل لآلية إشراف لجيشي لبنان وإسرائيل
هيئة البث الإسرائيلية: سيتم تشكيل قوة مهام أمنية تعمل على مدار الساعة بين إسرائيل ولبنان ومن المتوقع أن توافق الولايات المتحدة على المشاركين فيها
هيئة البث الإسرائيلية: سيتم تشكيل قوة مهام أمنية تعمل على مدار الساعة بين إسرائيل ولبنان ومن المتوقع أن توافق الولايات المتحدة على المشاركين فيها
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
23 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
الشمال
26 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
24 o
AlJadeedTv
كسروان
27 o
AlJadeedTv
متن
27 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

طهران تستعد لتشييع خامنئي تحت إجراءات أمنية مشددة

2026-06-30 | 13:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
طهران تستعد لتشييع خامنئي تحت إجراءات أمنية مشددة
طهران تستعد لتشييع خامنئي تحت إجراءات أمنية مشددة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن عمّالاً ينشطون، الثلاثاء، تحت حراسة أمنية مشددة في طهران، تحضيراً لمراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، التي تنطلق السبت وتستمر ستة أيام، وسط صور عملاقة له معلّقة في الشوارع وأعمال في مصلّى طهران الكبير حيث سيسجّى الجثمان.

في المجمّع الضخم المصمّم لاستضافة صلاة الجمعة واحتفالات رسمية وتجمّعات دينية، شاهدت وكالة الصحافة الفرنسية عمّالاً يضعون اللمسات الأخيرة على المداخل، بينما عكف آخرون على تعبيد الأرصفة، وسط تواجد عدد كبير من القوات الأمنية.

وغطّت صور عملاقة للرجل الذي قاد الجمهورية الإسلامية على مدى 37 عاماً واجهة المبنى، بينما استخدم عمّال في الداخل سقالات لصقل هيكل معدني، وفقاً لصور بثّتها وسائل إعلام حكومية.

ولطالما شهد المصلّى الكبير، واسمه الرسمي مصلّى الإمام الخميني نسبة إلى مؤسس الجمهورية الإسلامية، احتفالات وطنية وخطابات لكبار المسؤولين، وتجمعات كبيرة بهدف إظهار الوحدة والدعم الشعبي للجمهورية الإسلامية.

وتقام مراسم تشييع خامنئي، الذي قُتل مع عدد من أفراد عائلته ومسؤولين سياسيين في قصف مقر إقامته مع بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية في 28 شباط، في ظل وقف لإطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وبعد ستة أشهر من احتجاجات كبيرة شهدتها البلاد ضد غلاء المعيشة والحكومة.

وكانت الجنازة مقررة في آذار، لكنها أرجئت بسبب الحرب.

وأشار علي أكبر بورجامشيديان، أحد المسؤولين عن تنظيم مراسم التأبين، إلى أنّ الهدف يتمثل أيضاً في "تعزيز التماسك والوحدة الوطنية بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية والدينية في البلاد، حول الدور المركزي للمرشد".

وفي طهران، تعد الملصقات الإيرانيين بـ"مستقبل مشرق".

وتتوقع السلطات مشاركة ما بين 15 و20 مليون شخص في مراسم التأبين في العاصمة وحدها. وأعلنت ثلاثة أيام عطلة رسمية في طهران لهذه المناسبة، بينما سيتم فرض قيود مرورية كبيرة.

وقد بدأت هذه الاستعدادات بالتسبّب في ازدحام مروري، حيث أُغلقت بعض المسارات بالفعل.

في الأثناء، بثّ التلفزيون الرسمي العديد من الأفلام الوثائقية عن خامنئي، كما نشر في الأيام الأخيرة رسائل توعية بشأن درجات الحرارة الحارقة التي ستُقام خلالها الجنازة.

وقال بورجامشيديان إنّ من المتوقع حضور مسؤولين من حوالى ثلاثين دولة.

وستستضيف مدينة قم المقدسة لدى المسلمين الشيعة، جنوب طهران، بدورها مراسم تأبين في السابع من تموز. وبعد ذلك، سيوارى علي خامنئي الثرى في التاسع من الشهر في مسقط رأسه مدينة مشهد (شمال شرق). وأُقرت أيضاً عطلة رسمية في المدينتين.

كما ستقام مراسم في العراق في الثامن من تموز.
 
 
 
مقالات ذات صلة
طهران تستعد لتشييع خامنئي تحت إجراءات أمنية مشددة

عربي و دولي

الجديد

اخبار_الجديد

ايران

خامنئي

المرشد الايراني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الذهب يتراجع.. كم بلغ سعر الأونصة؟
وزير الخارجية السعودي في بكين في زيارة رسمية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان إلا بعد وضع معايير يلتزم فيها الجيش اللبناني بالتحرك ضد "حزب الله" فورًا
16:10
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: تأجيل بدء المرحلة التجريبية في لبنان حتى التوصل لآلية إشراف لجيشي لبنان وإسرائيل
16:09
هيئة البث الإسرائيلية: سيتم تشكيل قوة مهام أمنية تعمل على مدار الساعة بين إسرائيل ولبنان ومن المتوقع أن توافق الولايات المتحدة على المشاركين فيها
16:01
نتنياهو للقناة الـ14: علاقتي جيدة جدا مع ترامب لكن ثمة اختلافات في وجهات النظر
15:47
نتنياهو للقناة الـ14: إذا لزم الأمر سنهاجم إيران للمرة الثالثة
15:41
قاليباف: سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين أميركا وإيران ولبنان لمراقبة إنهاء الحرب في لبنان ونتابع ذلك بجدية
14:53
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026