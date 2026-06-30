طهران تستعد لتشييع خامنئي تحت إجراءات أمنية مشددة

أفادت وكالة الصحافة بأن عمّالاً ينشطون، الثلاثاء، تحت حراسة مشددة في طهران، تحضيراً لمراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، التي تنطلق السبت وتستمر ستة أيام، وسط صور عملاقة له معلّقة في الشوارع وأعمال في مصلّى طهران الكبير حيث سيسجّى الجثمان.



في المجمّع الضخم المصمّم لاستضافة صلاة الجمعة واحتفالات رسمية وتجمّعات دينية، شاهدت وكالة الصحافة الفرنسية عمّالاً يضعون اللمسات على المداخل، بينما عكف آخرون على تعبيد الأرصفة، وسط تواجد عدد كبير من الأمنية.



وغطّت صور عملاقة للرجل الذي قاد الجمهورية الإسلامية على مدى 37 عاماً واجهة المبنى، بينما استخدم عمّال في الداخل سقالات لصقل هيكل معدني، وفقاً لصور بثّتها وسائل إعلام حكومية.



ولطالما شهد المصلّى الكبير، واسمه الرسمي مصلّى الإمام الخميني نسبة إلى مؤسس الجمهورية الإسلامية، احتفالات وطنية وخطابات لكبار المسؤولين، وتجمعات كبيرة بهدف إظهار الوحدة والدعم الشعبي للجمهورية الإسلامية.

وتقام مراسم تشييع خامنئي، الذي قُتل مع عدد من أفراد عائلته ومسؤولين سياسيين في قصف مقر إقامته مع بدء الحرب الأميركية - في 28 شباط، في ظل وقف لإطلاق النار مع وإسرائيل، وبعد ستة أشهر من احتجاجات كبيرة شهدتها البلاد ضد غلاء المعيشة والحكومة.



وكانت الجنازة مقررة في آذار، لكنها أرجئت بسبب الحرب.



وأشار علي أكبر بورجامشيديان، أحد المسؤولين عن تنظيم مراسم التأبين، إلى أنّ الهدف يتمثل أيضاً في "تعزيز التماسك والوحدة الوطنية بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية والدينية في البلاد، حول الدور المركزي للمرشد".



وفي طهران، تعد الملصقات الإيرانيين بـ"مستقبل مشرق".



وتتوقع السلطات مشاركة ما بين 15 و20 مليون شخص في مراسم التأبين في العاصمة وحدها. وأعلنت ثلاثة أيام عطلة رسمية في طهران لهذه المناسبة، بينما سيتم فرض قيود مرورية كبيرة.



وقد بدأت هذه الاستعدادات بالتسبّب في ازدحام مروري، حيث أُغلقت بعض المسارات بالفعل.



في الأثناء، بثّ التلفزيون الرسمي العديد من الأفلام الوثائقية عن خامنئي، كما نشر في الأيام رسائل توعية بشأن درجات الحرارة الحارقة التي ستُقام خلالها الجنازة.



وقال بورجامشيديان إنّ من المتوقع حضور مسؤولين من حوالى ثلاثين دولة.



وستستضيف مدينة قم المقدسة لدى المسلمين الشيعة، جنوب طهران، بدورها مراسم تأبين في السابع من تموز. وبعد ذلك، سيوارى علي خامنئي الثرى في التاسع من الشهر في مسقط رأسه مدينة (شمال شرق). وأُقرت أيضاً عطلة رسمية في المدينتين.



كما ستقام مراسم في العراق في الثامن من تموز.