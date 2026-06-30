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هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان إلا بعد وضع معايير يلتزم فيها الجيش اللبناني بالتحرك ضد "حزب الله" فورًا
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان إلا بعد وضع معايير يلتزم فيها الجيش اللبناني بالتحرك ضد "حزب الله" فورًا
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: تأجيل بدء المرحلة التجريبية في لبنان حتى التوصل لآلية إشراف لجيشي لبنان وإسرائيل
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: تأجيل بدء المرحلة التجريبية في لبنان حتى التوصل لآلية إشراف لجيشي لبنان وإسرائيل
هيئة البث الإسرائيلية: سيتم تشكيل قوة مهام أمنية تعمل على مدار الساعة بين إسرائيل ولبنان ومن المتوقع أن توافق الولايات المتحدة على المشاركين فيها
هيئة البث الإسرائيلية: سيتم تشكيل قوة مهام أمنية تعمل على مدار الساعة بين إسرائيل ولبنان ومن المتوقع أن توافق الولايات المتحدة على المشاركين فيها
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2026-06-30 | 14:53
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قاليباف: سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين أميركا وإيران ولبنان لمراقبة إنهاء الحرب في لبنان ونتابع ذلك بجدية
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