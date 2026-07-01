البيت الأبيض لفوكس نيوز: الرئيس ترامب يفضل الحلول الدبلوماسية ويرى أن لدينا ولدى إيران فرصة لإبرام اتفاق جيد

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن شركة سوني اليابانية أعلنت، الأربعاء، أنها ستتوقف اعتباراً من كانون الثاني 2028 عن إصدار ألعاب فيديو جديدة على أقراص لأجهزة بلايستيشن، وستوزعها بنسخ رقمية فقط، في ظل تغيّر تفضيلات المستهلكين.



وقالت الشركة، في منشور على مدونة بلايستيشن الرسمية: "بعد هذا التاريخ، ستُتاح الألعاب الجديدة عبر متجر بلايستيشن ولدى متاجر التجزئة بنسخ رقمية فقط".



وأوضحت سوني أن هذا التحول المرتقب "لن يؤثر في الألعاب التي صدرت بالفعل أو التي ستصدر قبل كانون الثاني 2028 بصيغة الأقراص".

