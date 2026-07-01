ترامب اطّلع على خيارات الحرب الشاملة مع إيران.. ولكن!

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم، إن "راضٍ حالياً عن ضربات محدودة ضد عند انتهاك مذكرة التفاهم".

وأضافت الصحيفة وفق المصادر أن ترامب "اطلع على خيارات حرب شاملة ضد إيران لكنه اختار التمسك بالمسار الدبلوماسي".

وأشارت إلى أنّ ترامب "لا يمانع تجاوز مفاوضات مهلة الثامن عشر من آب للتوصل إلى اتفاق نووي".