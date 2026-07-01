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عربي و دولي

ترامب اطّلع على خيارات الحرب الشاملة مع إيران.. ولكن!

2026-07-01 | 01:40
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ترامب اطّلع على خيارات الحرب الشاملة مع إيران.. ولكن!
ترامب اطّلع على خيارات الحرب الشاملة مع إيران.. ولكن!

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرى أن هجمات شاملة جديدة ضد طهران قد تعرقل فرص تفكيك البرنامج النووي الإيراني.


ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم، إن ترامب "راضٍ حالياً عن ضربات محدودة ضد إيران عند انتهاك مذكرة التفاهم".

وأضافت الصحيفة وفق المصادر أن ترامب "اطلع على خيارات حرب شاملة ضد إيران لكنه اختار التمسك بالمسار الدبلوماسي".

وأشارت إلى أنّ ترامب "لا يمانع تجاوز مفاوضات طهران مهلة الثامن عشر من آب للتوصل إلى اتفاق نووي".
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