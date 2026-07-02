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قرب أحد المقاهي.. إنفجار يهز دمشق!

2026-07-02 | 09:15
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قرب أحد المقاهي.. إنفجار يهز دمشق!
قرب أحد المقاهي.. إنفجار يهز دمشق!

ذكرت وكالة "الأنباء السورية"، ان انفجارا مجهولا وقع في داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز في دمشق.

ونقلت عن مراسلها "أن الانفجار أدى إلى إصابات في حصيلة أولية، ولا يزال مجهول السبب ويجري التحقق من طبيعته".

وهرعت فرق الإطفاء والإسعاف إلى مكان الانفجار لتقديم الإجراءات اللازمة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور أحمد البكور لــ سانا: إن "الانفجار الذي وقع في شارع النصر بمنطقة الحجاز أسفر عن 4 وفيات و10 إصابات، جرى نقلهم إلى مشفى المجتهد لتلقي الإسعافات اللازمة، إضافة إلى إصابة نقلت إلى مشفى الهلال الأحمر السوري".
 
 
 
 
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