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عربي و دولي

قائد مقر خاتم الأنبياء: على أعدائنا أن يفكروا مليا في رد قواتنا المسلحة على أي تهديد أو عدوان يستهدف أراضينا

2026-07-02 | 02:15
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قائد مقر خاتم الأنبياء: على أعدائنا أن يفكروا مليا في رد قواتنا المسلحة على أي تهديد أو عدوان يستهدف أراضينا
قائد مقر خاتم الأنبياء: على أعدائنا أن يفكروا مليا في رد قواتنا المسلحة على أي تهديد أو عدوان يستهدف أراضينا
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قائد مقر خاتم الأنبياء: على أعدائنا أن يفكروا مليا في رد قواتنا المسلحة على أي تهديد أو عدوان يستهدف أراضينا

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شحنة كبتاغون قادمة من لبنان... في قبضة الأمن السوري

اقرأ ايضا في عربي و دولي

شحنة كبتاغون قادمة من لبنان... في قبضة الأمن السوري
15:57

شحنة كبتاغون قادمة من لبنان... في قبضة الأمن السوري

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، نقلًا عن إدارة مكافحة المخدرات، بأن إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق، أحبطت محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع النبك، عقب عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة.

وأضافت أن العملية أسفرت عن توقيف شخص وضبط 832 ألف حبة كبتاغون، مشيرةً إلى تنظيم الضبط اللازم وإحالة الموقوف مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.



15:57

شحنة كبتاغون قادمة من لبنان... في قبضة الأمن السوري

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، نقلًا عن إدارة مكافحة المخدرات، بأن إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق، أحبطت محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع النبك، عقب عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة.

وأضافت أن العملية أسفرت عن توقيف شخص وضبط 832 ألف حبة كبتاغون، مشيرةً إلى تنظيم الضبط اللازم وإحالة الموقوف مع المضبوطات إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.



أنقرة تكرّم المعمار اللبناني خالد تدمري بجائزة التميز
15:41

أنقرة تكرّم المعمار اللبناني خالد تدمري بجائزة التميز

أقامت "رئاسة الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة YTB" و "اتحاد روابط خرّيجي الجامعات التركية حول العالم" في العاصمة التركية أنقره حفلاً تكريميّاً دولياً برعاية رئاسة الجمهورية التركية وتوجيه رئيسها رجب طيّب أردوغان، كرّمت خلاله سبع شخصيات من قدامى خرّيجي الجامعات التركية من جنسيات مختلفة في سبعة ميادين، نال فيه اللبناني ابن طرابلس البروفيسور المعمار خالد عمر تدمري "جائزة التميّز" عن فئة "الثقافة والفنون".


حضر الحفل نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز، وزير الثقافة والسياحة التركية محمد نوري أرصوي، سفير لبنان في أنقرة منير عانوتي، ممثّلو عدد من الوزارات التركية وسفراء الدول الأجنبية والعربية، محافظ أنقره ونواب حزب "العدالة والتنمية"، وحشد من الطلاب حيث تم تخريج 700 طالب أتمّوا دراستهم الجامعية هذا العام بمنحة من الدولة التركية وتخرّجوا من 208 جامعات منتشرة في أنحاء البلاد.

15:41

أنقرة تكرّم المعمار اللبناني خالد تدمري بجائزة التميز

أقامت "رئاسة الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة YTB" و "اتحاد روابط خرّيجي الجامعات التركية حول العالم" في العاصمة التركية أنقره حفلاً تكريميّاً دولياً برعاية رئاسة الجمهورية التركية وتوجيه رئيسها رجب طيّب أردوغان، كرّمت خلاله سبع شخصيات من قدامى خرّيجي الجامعات التركية من جنسيات مختلفة في سبعة ميادين، نال فيه اللبناني ابن طرابلس البروفيسور المعمار خالد عمر تدمري "جائزة التميّز" عن فئة "الثقافة والفنون".


حضر الحفل نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز، وزير الثقافة والسياحة التركية محمد نوري أرصوي، سفير لبنان في أنقرة منير عانوتي، ممثّلو عدد من الوزارات التركية وسفراء الدول الأجنبية والعربية، محافظ أنقره ونواب حزب "العدالة والتنمية"، وحشد من الطلاب حيث تم تخريج 700 طالب أتمّوا دراستهم الجامعية هذا العام بمنحة من الدولة التركية وتخرّجوا من 208 جامعات منتشرة في أنحاء البلاد.

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