80 هدفاً مقابل 85 منشأة.. واشنطن وطهران تتبادلان الضربات

وأفاد الجيش الأميركي في بيان نشر على إكس بأن "القوات
الأميركية ضربت أنظمة دفاع إيرانية، وشبكات للقيادة، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صواريخ مضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري داخل المضيق (هرمز) وقربه".
في المقابل، قال الحرس الثوري
الإيراني إنه استهدف عشرات المنشآت العسكرية الأميركية في البحرين
والكويت ردا على الضربات الأميركية، في بيان نقله التلفزيون الرسمي.
وذكر البيان "في رد أولي على هذا العدوان، نفذت القوات البحرية والجوفضائية للحرس الثوري عملية مشتركة باستخدام صواريخ مسيّرات، استهدفت 85 منشأة عسكرية أميركية رئيسية" في البلدين، كما أسقطت مسيّرة من طراز "إم كيو-9".