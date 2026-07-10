نجل نتنياهو يُغيّر اسمه.. والسبب مجهول!

أفادت تقارير إعلامية، نقلا عن وثائق ضريبية، أن يائير الابن الأكبر لرئيس الوزراء ، غير اسمه قانونيا إلى يوناتان هون.



وذكرت صحيفة "هآرتس" أن السجلات الضريبية الخاصة بيائير لعام 2026 قدمت تحت الاسم الجديد، مشيرة إلى أنها حملت رقم الهوية وعنوان السكن نفسهما الواردين في كشوفاته الضريبية لعام 2024 التي قدمت باسمه الأصلي.



ووفقا للقانون ، فإن تغيير الأسماء رسميا يعد إجراء غير قابل للتراجع عنه لمدة 7 سنوات.



ولم يتضح بعد ما إذا كان يائير (34 عاما) ينوي اعتماد الاسم الجديد علنا، أم أنه اتخذ الخطوة لأغراض أخرى، لا سيما أنه لا يزال يستخدم اسمه الأصلي على حساباته الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي.



ويجمع الاسم الجديد بين اسم عمه الراحل يوناتان (يوني) ، قائد وحدة نخبة سابق في الجيش الإسرائيلي، وبين "هون"، وهو اللقب الأصلي لجده لأمه.



وكان يائير، وهو ناشط يميني ومقدم برامج "بودكاست" يقيم في ولاية فلوريدا الأميركية منذ سنوات، قد استخدم لقب "هون" كاسم مستعار على بعض منصات التواصل الاجتماعي لأعوام، من دون أن تتضح أسباب توقيت توثيقه رسميا الآن.



ويعرف الابن الأكبر لنتنياهو بمواقفه المثيرة للجدل عبر الإنترنت، وصلاته بشخصيات من اليمين المتطرف في والولايات المتحدة.