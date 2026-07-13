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عربي و دولي
البحرية الأميركية: الحصار على جميع الموانئ الإيرانية يبدأ غدا في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش
2026-07-13 | 14:00
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البحرية الأميركية: الحصار على جميع الموانئ الإيرانية يبدأ غدا في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش
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