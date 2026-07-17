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عربي و دولي

بعد الجدل.. يونيسف تحسم حقيقة صورة ميسي ولامين يامال

2026-07-17 | 06:35
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بعد الجدل.. يونيسف تحسم حقيقة صورة ميسي ولامين يامال
بعد الجدل.. يونيسف تحسم حقيقة صورة ميسي ولامين يامال

حسمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الجدل الذي أثارته صورة متداولة تجمع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالموهبة الإسبانية لامين يامال عندما كان رضيعًا، بعدما اعتقد كثيرون أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي أو معدلة رقميًا.

وبحسب بيان نشرته يونيسف عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، فإن الصورة حقيقية، والتقطت قبل أكثر من 18 عامًا خلال جلسة تصوير خيرية نظمتها المنظمة لجمع التبرعات.

وأوضحت المنظمة أن الطفل الذي ظهر في الصورة هو لامين يامال، وكان برفقة والدته شيلا، حيث التقيا ميسي خلال جلسة التصوير التي نفذها المصور الإسباني جوان مونفورت.

وأضافت أن لامين يامال أصبح اليوم أحد أبرز نجوم كرة القدم الصاعدين، فيما يواصل ميسي مسيرته كأحد أعظم لاعبي اللعبة، مشيرة إلى أن كليهما يشغل حاليًا منصب سفير نوايا حسنة لدى يونيسف.

وقالت المنظمة إن اللاعبين يستخدمان شهرتهما ومنصاتهما لدعم حقوق الأطفال والدفاع عنهم، مؤكدة أن الهدف هو "أن ينجو كل طفل، وينمو، ويحقق كامل إمكاناته".

وأشارت يونيسف إلى أنها تشعر بالفخر لوجود ميسي ولامين يامال ضمن سفراء النوايا الحسنة الذين يدعمون رسالتها الإنسانية حول العالم.

 
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عربي و دولي

ليونيل ميسي

الارجنتين

لامين يامال

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