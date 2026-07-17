بعد الجدل.. يونيسف تحسم حقيقة صورة ميسي ولامين يامال

وبحسب بيان نشرته يونيسف عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، فإن الصورة حقيقية، والتقطت قبل أكثر من 18 عامًا خلال جلسة تصوير خيرية نظمتها المنظمة لجمع التبرعات.

وأوضحت المنظمة أن الطفل الذي ظهر في الصورة هو لامين يامال، وكان برفقة والدته شيلا، حيث التقيا خلال جلسة التصوير التي نفذها المصور الإسباني جوان مونفورت.