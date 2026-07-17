ميسي "الشاب" ويامال "الرضيع".. إليكم قصة الصورة التاريخية

سجّل الاقتصاد الإسرائيلي انكماشًا سنويًا بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من عام 2026، متأثرًا بتداعيات الحرب مع إيران، وفق أحدث تقديرات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، بعدما كان التقدير الأول يشير إلى انكماش بنسبة 3.3%.