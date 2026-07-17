ميسي "الشاب" ويامال "الرضيع".. إليكم قصة الصورة التاريخية

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
سجّل الاقتصاد الإسرائيلي انكماشًا سنويًا بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من عام 2026، متأثرًا بتداعيات الحرب مع إيران، وفق أحدث تقديرات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، بعدما كان التقدير الأول يشير إلى انكماش بنسبة 3.3%.
حسمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الجدل الذي أثارته صورة متداولة تجمع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالموهبة الإسبانية لامين يامال عندما كان رضيعًا، بعدما اعتقد كثيرون أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي أو معدلة رقميًا.