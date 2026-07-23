بالأسماء.. الموساد يكشف تفاصيل مخطط إيراني لاغتيال مسؤولين في إسرائيل



وقال الموساد، في بيان صدر عبر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، إن المخطط أُحبط بفضل تعاون بين الموساد وجهاز الأمن العام (الشاباك) وأجهزة استخبارات وأمن في عدة دول، مؤكداً أن العملية أدت إلى كشف البنية التي كانت تديرها طهران لتنفيذ الهجمات.



وبحسب البيان اعتمدت وزارة الاستخبارات على وسطاء مرتبطين بالجريمة المنظمة لتجنيد أشخاص موجودين داخل أو قادرين على دخولها، على أن تبدأ مهمتهم بجمع معلومات استخباراتية عن الشخصيات المستهدفة قبل تنفيذ عمليات الاغتيال.

وزعم الموساد أن رجلاً يدعى ثروت أوزكور، ويُعرف "فيليب"، كان مسؤولاً عن تجنيد فريق من المنفذين الأجانب وتجهيزهم للتسلل إلى إسرائيل، مشيراً إلى أنه تلقى توجيهاته من شخصين يدعيان بابا ماهو زاده حاجي جعفان الملقب بـ"باباك"، ومحمد نديم يغيت الملقب بـ"نديم"، اللذين قال إنهما يقيمان حالياً في تحت حماية وزارة الاستخبارات.



وأضاف أن الرجلين مرتبطان أيضاً بتاجر المخدرات ناجي شريفي زندشتي، الذي تتهمه إسرائيل منذ سنوات بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية في تنفيذ عمليات خارجية.



وأشار البيان إلى أن التحقيقات الدولية كشفت كذلك عن أربعة ضباط في وزارة الاستخبارات الإيرانية، هم: أسد بهزاد أوحصاري، وحيد معصومي، محمد حسين زوغي، وحميد قاسمي، زاعماً أن أوحصاري قُتل خلال ما وصفته إسرائيل بـ"حرب الأسد الصاعد".



وأكد الموساد أن إيران كثفت خلال السنوات محاولاتها لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل وضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج، عبر ما سماه أسلوب "الوكيل عبر الوكيل"، في محاولة لإبعاد أي بصمة مباشرة لطهران عن العمليات.

