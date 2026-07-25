هيئة البث الإسرائيلية: يبدو أن ترامب قرر تأجيل الموعد النهائي للهجوم الكبير على إيران لإعطائها فرصة أخرى للعودة إلى طاولة المفاوضات

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني وعدد من المسؤولين المعنيين.



وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".