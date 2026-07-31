أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
12:09
عن الخروقات الإسرائيلية جنوباً.. "حزب الله" يعلق!
08:44
عاصي الحلاني يوجه نصيحة لإبنته دانا قبل أيام من زفافها..كشف مفاجأة عن نجله الوليد فهل سيتزوج قريبًا؟
08:36
اليونيفيل فوق "علي الطاهر" (فيديو)
06:27
بالفيديو - نحو حلم أوروبا.. عبور بحري بالآلاف بين المغرب وإسبانيا
04:32
اتفاق الإطار وروما.. على طاولة هيكل والسفير الأميركي
عربي و دولي
الخارجية السعودية: المملكة تؤكد أن السلام العادل والدائم لا يتحقق إلا عبر تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع
2026-07-31 | 12:18
A-
A+
الخارجية السعودية: المملكة تؤكد أن السلام العادل والدائم لا يتحقق إلا عبر تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع
مقالات ذات صلة
الخارجية السعودية: الاجتماع الخليجي مع روبيو أكد دعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية شاملة
الخارجية السعودية: المملكة تؤكد أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية
الخارجية السعودية: المملكة تؤكد تضامنها مع البحرين ودعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات
الخارجية السعودية: المملكة تؤكد أن السلام العادل والدائم لا يتحقق إلا عبر تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع
عربي و دولي
السعودية:
المملكة
السلام
العادل
والدائم
يتحقق
تسوية
سياسية
شاملة
الصراع
العودة الى الأعلى
جنبلاط: لبنان بحاجة إلى تركيا صديقة
بيان مشترك لنتنياهو وكاتس: تفجير الأنفاق في قلعة الشقيف يأتي ردا على خرق حزب الله أمس لوقف إطلاق النار
اقرأ ايضا في عربي و دولي
12:27
ترامب: الإيرانيون يمكنهم إنهاء الأمر في 10 دقائق لكنهم يقضون سبع ساعات في التفاوض
12:27
ترامب: الإيرانيون يمكنهم إنهاء الأمر في 10 دقائق لكنهم يقضون سبع ساعات في التفاوض
12:19
ترامب: اتفاق إسرائيل وحماس خطوة كبيرة للشرق الأوسط
12:19
ترامب: اتفاق إسرائيل وحماس خطوة كبيرة للشرق الأوسط
12:17
ترامب: سنضرب إيران بشكل قوي للغاية
12:17
ترامب: سنضرب إيران بشكل قوي للغاية
يحدث الآن
محليات
13:12
معلومات الجديد: الوفد العسكري اللبناني سيعرض ملف الخروقات الإسرائيلية والتفجيرات التي تنفذها إسرائيل في القرى الجنوبية رابطًا وتيرة تنفيذ بعض المهمات والتقدم في الخطة بحجم الخروقات الميدانية
محليات
13:11
معلومات الجديد: الوفد اللبناني سيعرض خلال جولة روما ما أنجزه الجيش من مهام في جنوب الليطاني وشماله مدعّمًا ذلك بخرائط توثّق الواقع الميداني في المنطقة الى جانب المهام الإنسانية والاجتماعية
محليات
13:09
معلومات الجديد: الوفد السياسي اللبناني لن يطرح مطالب محددة لان أهم ما ينتظر طرحه يحمله الوفد العسكري
اخترنا لك
ترامب: الإيرانيون يمكنهم إنهاء الأمر في 10 دقائق لكنهم يقضون سبع ساعات في التفاوض
12:27
ترامب: اتفاق إسرائيل وحماس خطوة كبيرة للشرق الأوسط
12:19
ترامب: سنضرب إيران بشكل قوي للغاية
12:17
الخارجية السعودية: المملكة تؤكد أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية
12:16
الخارجية السعودية: نقدر دور مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة ومجلس السلام بشأن اتفاق نزع سلاح غزة
12:16
الخارجية السعودية: المملكة ترحب بإعلان الرئيس الأميركي عن الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في غزة
12:14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-06-27
على طريق المطار.. لبنان أولاً بدل شكراً ايران (صورة)
08:25
ترامب: الحرب مع إيران تمضي بشكل جيد وهناك شيء ما سيحدث
2026-06-28
تطبيق الاتفاق.. وإلا! تابعوا البث المباشر لنشرة الأخبار
2026-06-17
كيف يبدو المشهد في الجنوب الآن؟ (موجز الأخبار مباشرة)
2026-07-28
بأقل من 24 ساعة.. توقيف مطلق النار في جريمة المنية!
2026-07-25
بقاء اسرائيل جنوباً.. ذريعة لـ "حزب الله"؟ (الأخبار)
بالفيديو
بالفيديو
10:17
كارول سماحة تطلق «يا حظي» بكليب يعتمد على الذكاء الاصطناعي
2026-07-30
مقدمة النشرة المسائية 30-07-2026
2026-07-30
النشرة الجوية 30-07-2026
2026-07-30
نشرة الأخبار المسائية من قناة الجديد | بث مباشر
2026-07-29
مقدمة النشرة المسائية 29-07-2026
2026-07-28
مقدمة النشرة المسائية 28-07-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
02:10
قفزة في أسعار المحروقات.. إليكم التسعيرة الجديدة
محليات
02:10
قفزة في أسعار المحروقات.. إليكم التسعيرة الجديدة
محليات
07:32
عن العلاقة مع بري.. ماذا قال قيادي في "حزب الله"؟
محليات
07:32
عن العلاقة مع بري.. ماذا قال قيادي في "حزب الله"؟
محليات
05:57
بعد التفجيرات الاسرائيلية أمس.. بري: لا يجب السكوت!
محليات
05:57
بعد التفجيرات الاسرائيلية أمس.. بري: لا يجب السكوت!
محليات
00:40
بـ700 طن من المتفجرات.. إسرائيل تدمر أنفاقًا للحزب في الشقيف (فيديو)
محليات
00:40
بـ700 طن من المتفجرات.. إسرائيل تدمر أنفاقًا للحزب في الشقيف (فيديو)
محليات
06:21
عن العفو العام.. ماذا طلب جعجع من بري؟
محليات
06:21
عن العفو العام.. ماذا طلب جعجع من بري؟
فن
04:52
ما حقيقة وفاة الممثل السوري زهير عبدالكريم في ألمانيا؟
فن
04:52
ما حقيقة وفاة الممثل السوري زهير عبدالكريم في ألمانيا؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026