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الذكاء الاصطناعي يتمرّد!.. تحقيقات تكشف ما حدث داخل OpenAI

2026-08-01 | 04:38
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الذكاء الاصطناعي يتمرّد!.. تحقيقات تكشف ما حدث داخل OpenAI
الذكاء الاصطناعي يتمرّد!.. تحقيقات تكشف ما حدث داخل OpenAI

اكتشفت شركة OpenAI حالات أخرى تمكن فيها وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلون من الإفلات من الاحتواء، بينما توسع الشركة تحقيقها في حادثة الاختراق التي تعرضت لها شركة التكنولوجيا Hugging Fac.

وقال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" إن حالات الإفلات الجديدة كُشف عنها خلال التحقيق الذي أعلنت الشركة عنه علنا بشأن كيفية تمكن أحد وكلائها من الهروب من بيئة اختبار كان من المفترض أن تكون محصورة هذا الشهر، وإن OpenAI تحقق الآن في تلك الحالات أيضا. وأضاف أحد المصدرين أن عمليات الإفلات كانت محدودة النطاق، وأنه لا يُعتقد أن أيا من الوكلاء قد غادر شبكة OpenAI.

وأشار متحدث باسم OpenAI إلى بيان أصدرته الشركة يوم الثلاثاء، قالت فيه إنها تراجع "نشاطا أوسع لنماذجنا"، بالإضافة إلى حادثة الاختراق التي استهدفت Hugging Face.

وقد يؤدي اكتشاف سلوك مارق إضافي داخل OpenAI، حتى وإن كان محدود النطاق، إلى تزاد الطلب على التنظيم من البيت الأبيض وغيره.

وبحسب المصدرين ومصدر ثالث مطلع على الأمر، أُطلق التحقيق الموسع الذي تجريه OpenAI قبل وقت قصير من إعلان منافستها الرئيسية Anthropic أن نماذجها كانت أيضا مسؤولة عن سلسلة من عمليات الاختراق التي أدت إلى خروقات في ثلاث شركات أخرى تعود إلى شهر أبريل. ولم يسبق أن جرى الإبلاغ عن الاكتشاف الأخير لحالات إفلات سابقة أخرى داخل OpenAI.
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عربي و دولي

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إيطاليا تعلّق مؤقتًا اتفاق شنغن مع إسبانيا

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إيطاليا تعلّق مؤقتًا اتفاق شنغن مع إسبانيا
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14:43

إيطاليا تعلّق مؤقتًا اتفاق شنغن مع إسبانيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني أن بلاده علقت اتفاق شنغن مع إسبانيا، عقب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني شمال المغرب.

14:43

إيطاليا تعلّق مؤقتًا اتفاق شنغن مع إسبانيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني أن بلاده علقت اتفاق شنغن مع إسبانيا، عقب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني شمال المغرب.

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