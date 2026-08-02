ترامب يدعو شاباً إلى البيت الأبيض.. والسبب؟

أشاد الرئيس الأميركي ، بجهود وقدرات فتى في السادسة عشرة من عمره، أنقذ سبّاحا من الغرق، وقال إنه سيدعوه إلى .



وقال في تغريدة على منصة "إكس": "سنأتي بهذا الشاب البطل، وعائلته، إلى ، وربما يكون معه الصبي الذي أنقذه".



وأضاف ترامب أن الهدف من دعوة الشاب، هي أن يُمنح "تكريما عاليا" يستحقه. واصفا إياه بأنه "شجاع جدا".



وأعاد ترامب نشر المقطع المصور المتداول للشاب، مرفقا مع تغريدته.



وانتشر المقطع على ، مع إشادات بالإنقاذ "البطولي". وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الواقعة حدثت في ساحل "سانتا كروز" في ولاية غربي .



وبدأ الأمر حين باغتت الأمواج العاتية سباحا يافعا وكاد يغرق بسبب قوة تدفق مياه المحيط، لكن الشاب المنقذ البالغ من العمر 16 عاما، تدخل وظل يحاول لفترة طويلة، ويصارع الأمواج، إلى أن نجح أخيرا في إخراج السباح بعد معاناة.



وأثناء محاولاته، تدخل عدد من الحاضرين لمساعدة الفتى، لكنهم سرعان ما ابتعدوا تباعا بسبب قوة الأمواج، إلا أن الشاب المنقذ ظل صامدا أمام قوة أمواج البحر، حتى نجح في حمل السبّاح الذي كان مهددا بالغرق، بعيدا على مياه المحيط.