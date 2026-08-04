أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
08:49
بالفيديو - والدة أحد ضحايا 4 آب: "السند راح"
04:13
دموع ووجع.. صرخة أمّ تطالب بالعدالة (شاهد الفيديو)
03:19
الذكرى السادسة لانفجار 4 آب.. الجديد في تغطية مباشرة
01:33
علي الطاهر والسيناريو الخطير.. هل يدخل الجيش؟ (المدن)
01:15
بالأرقام.. عودة مؤجلة لآلاف النازحين
عربي و دولي
روبيو: الإعلان عن الاتفاق مع إيران بشأن هرمز قد يتم قريبا
2026-08-04 | 09:12
A-
A+
روبيو: الإعلان عن الاتفاق مع إيران بشأن هرمز قد يتم قريبا
مقالات ذات صلة
ترامب: من المقرر إعلان زمان ومكان التوقيع على الاتفاق مع إيران قريبًا
بشأن ايران ومضيق هرمز.. مباحثات لـ روبيو
روبيو: تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات مع إيران وقد نعلن عن شيء قريبا
روبيو: الإعلان عن الاتفاق مع إيران بشأن هرمز قد يتم قريبا
عربي و دولي
الإعلان
الاتفاق
إيران
قريبا
العودة الى الأعلى
المتحدث باسم الخارجية القطرية: تركيزنا الآن هو على خفض التصعيد وفتح مضيق هرمز والمسار الدبلوماسي
نحو اتفاق سلام وأمن الجنوب.. إليكم ما سيبحث في "روما 2"
اقرأ ايضا في عربي و دولي
11:21
روبيو: تم إحراز تقدم في محادثات نزع النووي الإيراني وإن لم نصل بعد إلى نتيجة نهائية ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا
11:21
روبيو: تم إحراز تقدم في محادثات نزع النووي الإيراني وإن لم نصل بعد إلى نتيجة نهائية ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا
11:19
روبيو: مفاوضات عمان وإيران بشأن العبور الملاحي الآمن تتزامن مع توجهنا لمحادثات مطولة بشأن النووي الإيراني
11:19
روبيو: مفاوضات عمان وإيران بشأن العبور الملاحي الآمن تتزامن مع توجهنا لمحادثات مطولة بشأن النووي الإيراني
10:42
مراسلة الجديد: انتهاء اليوم الأول من مفاوضات "روما 2"
10:42
مراسلة الجديد: انتهاء اليوم الأول من مفاوضات "روما 2"
يحدث الآن
محليات
12:48
حادث سير في طرابلس.. وإصابات!
محليات
12:33
نشرة الأخبار المسائية من قناة الجديد
محليات
12:16
نائب "حزب الله" يرد على الرئيس سلام
اخترنا لك
روبيو: تم إحراز تقدم في محادثات نزع النووي الإيراني وإن لم نصل بعد إلى نتيجة نهائية ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا
11:21
روبيو: مفاوضات عمان وإيران بشأن العبور الملاحي الآمن تتزامن مع توجهنا لمحادثات مطولة بشأن النووي الإيراني
11:19
مراسلة الجديد: انتهاء اليوم الأول من مفاوضات "روما 2"
10:42
"600 كلم مربع".. تحركات إسرائيلية "مريبة" جنوب لبنان! (هآرتس)
07:53
وزير الخزانة الأميركي: نتوقع أن تستقر أسعار الطاقة وتعود إلى الانخفاض
07:50
وزير الخزانة الأميركي لـ"سي إن بي سي": قد نتوصل غدا إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز
07:49
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
12:07
خطوة باتجاه سوريا (في المشهد السياسي بعد قليل)
07:06
"حروب اسناد عبثية".. الرئيس سلام يرد على نعيم قاسم!
12:01
من سيتولى التحقق؟ (في النشرة المسائية)
12:16
نائب "حزب الله" يرد على الرئيس سلام
2026-07-30
كنعان: أنجزنا قانون إصلاح المصارف.. ولا ثقة من دون الودائع
13:19
مناطق تجريبية خالية من السلاح.. و3 لجان!
بالفيديو
بالفيديو
12:33
نشرة الأخبار المسائية من قناة الجديد
10:27
الجديد تواكب آخر المستجدات من بيروت وروما
13:22
مقدمة النشرة المسائية 03-08-2026
2026-08-02
مقدمة النشرة المسائية 02-08-2026
2026-08-01
مقدمة النشرة المسائية 01-08-2026
2026-08-01
النشرة الجوية 01-08-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:28
تصريح للنائب محمد رعد؟ .. الجديد توضح
محليات
08:28
تصريح للنائب محمد رعد؟ .. الجديد توضح
محليات
11:08
"كمية كبيرة من الدرونات".. ماذا يحصل في طرابلس؟
محليات
11:08
"كمية كبيرة من الدرونات".. ماذا يحصل في طرابلس؟
خاص الجديد
15:04
نحو اتفاق سلام وأمن الجنوب.. إليكم ما سيبحث في "روما 2"
خاص الجديد
15:04
نحو اتفاق سلام وأمن الجنوب.. إليكم ما سيبحث في "روما 2"
محليات
12:16
نائب "حزب الله" يرد على الرئيس سلام
محليات
12:16
نائب "حزب الله" يرد على الرئيس سلام
عربي و دولي
07:53
"600 كلم مربع".. تحركات إسرائيلية "مريبة" جنوب لبنان! (هآرتس)
عربي و دولي
07:53
"600 كلم مربع".. تحركات إسرائيلية "مريبة" جنوب لبنان! (هآرتس)
محليات
07:06
"حروب اسناد عبثية".. الرئيس سلام يرد على نعيم قاسم!
محليات
07:06
"حروب اسناد عبثية".. الرئيس سلام يرد على نعيم قاسم!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026