الذهب يسجّل ارتفاعاً جديداً.. كم بلغ؟

وزاد في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4081.09 دولارًا للأوقية (الأونصة). بينما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 4137.20 دولارًا.

إلى ذلك، استقر ‌ ، بعد الانخفاض بشكل حاد في جلستي التداول السابقتين، إذ ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في تحرز تقدمًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا بنسبة 0.33%، لتصل إلى 79.62 دولارًا للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 12 سنتًا بنسبة 0.16% إلى 75.90 دولارًا للبرميل.