ترامب: مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا الخميس



كتب وزير الخارجية الإيطالي انطونيو تاياني على "اكس":



تحدثتُ للتو مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وقد أطلعني على المفاوضات التي تجريها إيران حاليًا مع سلطنة عُمان لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية.



وأكدتُ له أهمية مواصلة الحوار للتوصل سريعًا إلى حل سياسي للأزمة، بما يشمل الحوار مع الولايات المتحدة، وتجنب أي تصعيد إضافي. ومن الضروري ضمان حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز، من دون رسوم عبور أو قيود، بما يخدم استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.



كما بحثنا ملف لبنان، وأعربتُ عن أملي في أن تُسفر المفاوضات الجارية في روما عن نتائج ملموسة تُرسّخ وقف إطلاق النار وتُفضي إلى اتفاق عام. وأكدتُ له مجددًا أن دور إيران أساسي في وقف الأنشطة العسكرية لحزب الله.



وستواصل إيطاليا القيام بدورها في تعزيز الحوار والأمن والسلام في الشرق الأوسط.

