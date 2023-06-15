لقطات رومانسية تجمع ديمة بياعة بزوجها أحمد الحلو احتفالا بعيد زواجهما

واختارت ديمة احدى المناطق الخلابة و الرومنسية في لبنان للاحتفال هذه المناسبة، كما شاركت مع متابعيها عبر مجموعة من الصور والفيديوهات وثقت من خلالها الاجواء الرومانسية .

وكتبت ديمة في تعليق: "شعور رائع .. أنا واقعة في الحب".