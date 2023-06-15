لقطات رومانسية تجمع ديمة بياعة بزوجها أحمد الحلو احتفالا بعيد زواجهما

واختارت ديمة احدى المناطق الخلابة و الرومنسية في لبنان للاحتفال هذه المناسبة، كما شاركت مع متابعيها عبر مجموعة من الصور والفيديوهات وثقت من خلالها الاجواء الرومانسية .
وكتبت ديمة في تعليق: "شعور رائع .. أنا واقعة في الحب".
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A post shared by Deema Bayyaa • ديما بياعة (@deemabayyaa)
A post shared by Deema Bayyaa • ديما بياعة (@deemabayyaa)
الجنوب في موعد مع الحدث الأضخم لعام ٢٠٢٣ ولأول مرة حفل انتخاب Miss Janoub.
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة ، عبر انستغرام، جمعتها بالملكة رانيا العبد لله، من كواليس الحفل الخيري الذي أقيم في الأردن منذ ايام.
تعرضت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، لموقف لا تحسد عليه خلال احتفال جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي يوم أمس في الاردن.