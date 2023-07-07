ستيفاني صليبا تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها والاخيرة تلفت الانظار بجمالها

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A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)
A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)
توفيت الفنانة العراقية أمل عباس عن عمر ناهز الـ 63عامًا، اليوم الجمعة ، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.
تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للفنانة اللبنانية نجوى كرم خلال استقبالها في المغرب.
احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي امس، بعيد ميلادها، برفقة عدد من الاصدقاء ابرزهم الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن وزوجها المنتج اللبناني جمال سنان، ضمن اجواء مليئة بالفرح والرقص والحماس.