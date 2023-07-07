ستيفاني صليبا تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها والاخيرة تلفت الانظار بجمالها

وقد شاركت ستيفاني مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة شقيقتها دونا، وهي ترقص معها على انغام اغنية عمرو دياب، معبرة عن حبها الكبير لشقيقتها ومتمنية لها دوام الصحة وحياة مليئة بالنجاح والسعادة.وقد ارفقت ستيفاني الفيديو بتعليق باللغة الانكليزية، قالت فيه: "هي صاحبة عيد الميلاد.. انا محظوظة بها.. هي قوية ورائعة وذكية واحبها كثيرا".