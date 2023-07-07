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فن

ستيفاني صليبا تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها والاخيرة تلفت الانظار بجمالها

2023-07-07 | 04:58
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ستيفاني صليبا تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها والاخيرة تلفت الانظار بجمالها

احتفلت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، بعيد ميلاد شقيقتها دونا، ضمن اجواء مميزة مليئة بالحماس والرقص والاغنيات التي اشعلت الاجواء والتي تتناسب مع هذه المناسبة المميزة.

وقد شاركت ستيفاني مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة شقيقتها دونا، وهي ترقص معها على انغام اغنية عمرو دياب، معبرة عن حبها الكبير لشقيقتها ومتمنية لها دوام الصحة وحياة مليئة بالنجاح والسعادة.
وقد ارفقت ستيفاني الفيديو بتعليق باللغة الانكليزية، قالت فيه: "هي صاحبة عيد الميلاد.. انا محظوظة بها.. هي قوية ورائعة وذكية واحبها كثيرا".
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ستيفاني صليبا

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