جويل مردينيان في أول رد من على أنباء انفصالها عن زوجها.. هذا ما كشفته

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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)
يستمر إضراب الممثلين وكتّاب السيناريو في هوليوود الذي يشارك فيه عشرات الآلاف منهم، مطالبين بزيادة أجورهم، اذ تشهد ركودا لا سيما ظل استخدام الذكاء الاصطناعي وتخوفهم من انشاء نصوص أو استنساخ أصواتهم وصورهم باستخدامه.
بعد حملة الهجوم على الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، والانتقادات التي طالتها بسبب تصريحاتها الأخيرة في إحدى البرامج حول الـ "شوكولامو "، أطلت الاحمدية من خلال مساحة صوتية عبر منصة التويتر لأول مرة، عقب هذه الضجة لتوضح للرأي العام تفاصيل تلك التصريحات التي ذُكر فيها عدة أسماء من النجوم والفنانين.
يبدو ان الفنانة العالمية مادونا تعافت من العدوى البكتيرية أدت إلى دخولها غرفة العناية المركزة. حيث بدت قوية ونشيطة مجددًا في أحدث منشور لها على صفحتها الشخصية في انستقرام.