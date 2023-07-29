جويل مردينيان في أول رد من على أنباء انفصالها عن زوجها.. هذا ما كشفته

ردّت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان، على الشائعات والأخبار التي تم تداولها في الفترة الاخيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقول إنها انفصلت عن زوجها كمال قدورة، الامر الذي جعلها تتخذ قرار الابتعاد عن مواقع التواصل لفترة.

