ميريام فارس تعلق على تعاونها مع محمد منير.. هذا ما قالته

وفي التفاصيل أوضحت ميريام خلال لقاء لها مع إحدى الإذاعات المحلية أن الأغنية شكّلت تحدّيًا لها، لأنها تعاونت فيها مع أحد أساطير الفن في مصر والعالم العربي، إضافة إلى غنائها باللهجة الإسكندرانية لأول مرة، بحسب تعبيرها.وروت ميريام فارس كواليس التعاون، قائلة: "قالولي في أغنية ليكي وهتغنيها مع الكينج محمد منير وانا بالنسبالي اسطورة في الفن المصري والعربي وبنفتخر بيه، ودة وسام على صدري أني غنيت مع الكينج".وأوضحت أنهما تعاونا عن بُعد، إذ سجلت هي الجزء الخاص بها في لبنان، بينما سجل منير مقاطعه في مصر، مشيرة إلى أنه أضاف الكثير للأغنية بصوته وإحساسه.