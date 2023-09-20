بعد غياب طويل.. فنانة سورية شهيرة تعود الى الساحة الفنية

تصدر المشهد الاخير من الحلقة 60 من مسلسل كريستال، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان كشفت "فاي" والتي تلعب دورها الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله سرا عن وفاة والدها، حيث فضحت "عليا" والتي تجسد دورها الممثلة اللبنانية باميلا الكيك، وقالت لـ الدكتور جواد، اي الممثل السوري محمود نصر، ان عليا هي من قتلت والد فاي.

