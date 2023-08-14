ميريام سكاف: قلبي على ولدي فلا تكن قلوبكم على حجر





بيان بإسم أم جوزيف الياس سكاف الى الرأي العام :

تتداول بعض الصحف والمواقع الالكترونية وعدد من الناشطين على وسائل التواصل بمقال يطال عمق بيتي وعائلتي ويصوّب على نشاط يقوم به ابني البكر جوزيف على انه انشقاق ضمن البيت الواحد.

وأسجل اولاً اني لم ادلِ بأي حديث صحافي لأي من الصحف او المواقع حول كل الامور التي اعتبرها شأناً خاصاً يُداوى ضمن دائرة ضيقة لا يتعدى مدارها : أم وابنها وبقية افراد عائلتها اللصيقة.

وطالما انه شأن عائلي خاص فإن كل المقالات غير المستندة الى رأي اصحابها ستبقى عرضة للطعن بصدقيتها وستعرّض كاتبها وناشرها للمساءلة القانونية واحتفظ لنفسي بهذا الحق، لاسيما وان العبارات المنسوبة اليّ حرفياً لم يسبق اني نطقت بها لأي من الصحافيين ولم يسألني أحد السماح بنشر أي جملة تتعلق بهذا الموضوع .

اما في مضمون ما ورد من معلومات عن انشقاق وحروب ومعارك فكل ذلك له مشغّلون امتهنوا صنعة هدم البيوت السياسية منها والعائلية ذات المردود النفعي لهم .

انني اعتبر نفسي حارسة هذا البيت منذ رحيل ايلي سكاف ، وسأظل محتفظة بهذا الدور كأمانة في عنقي كلفني بها زوجي وأب أبنائي الراحل ، ومهما تغرّب احدهما عن هذه الرعاية فيقيني أن قلب أمه هو المرجع والسند والحضانة الدائمة التي لن يوفرها متسلقون بثمن ، يستثمرون في حبال مدّوها منذ زمن الى القضاء.

والى هذه الطينة المهترئة اوجه كلمة واحدة فقط سبقني اليها مجلس القضاء الاعلى :

"طفح الكيل منك".

وكأم لجوزيف وجبران اطلب الى كل الحريصين على بيوت الناس اما ان يقدموا الكلمة الطيبة التي تعود عليها آل سكاف وزحلة على وجه الخصوص او ان يتخلوا عن دور السمسار الذي يفاوض على نسبة من فعل الخير المزعوم.

واذ لن اعطي اللئيم الذي تمرّدَ فرصة التفاوض ، اؤكد ان بيتي مسوؤل مني شخصياً ، وان جوزيف هو احد اركان هذا المنزل الذي له مكانته ودوره، والاهم ان " جو" هو ابني الذي لا يضاهيه في قلبي سوى اخيه ، ولهما فقط اقدم حياتي واحفظ مستقبلهما بعيداً عن كل زارعي السوء والشقاق .

فلكل متبرع بمقال او معلومة او سبق صحافي او لكل لاعب على الفتنة العائلية اوجه سؤالاً واحداً : هل جربتم معنى ان يحاربونكم بفلذات اكبادكم؟ اذا كان الجواب نعم ، فالتمني الوحيد من أم قلبها على ولدها ان لا تكون قلوبكم على الحجر.

ودامت بيوتكم عامرة بأحبائها