كرامي : لا خيار ولا مهرب للبنانيين من الحوار

ولفت كرامي، الى أننا "نعتبر أنفسنا جنودا في هذه المعركة، معركة الإنماء المتوازن، ولمن يطالب بتطبيق الدستور وإتفاق الطائف واللامركزية الإدارية، عليه أن يسعى معنا من أجل إحقاق العدل والعدالة، وألا نشعر في شمال لبنان أن هناك أولاد ست وأولاد جارية، خصوصا وان المطار ليس بحاجة لكثير من التجهيزات، فهو شبه جاهز وهناك سعي جدي من قبل الشركات للإستثمار في هذا المطار".

كما شدد على أننا "ندعم ونؤيد ونطالب بتنفيذ هذه المشاريع الإنمائية، التي نحرص عليها من أجل رفع المستوى المعيشي، لأنه يصب كله في صندوق الدولة وفي رفعة المواطنين في هذه الدولة".

في حين ذكر أن "الموضوع الآخر، ما نسمعه مؤخرا من دعوة صريحة للحوار والتشاور والتلاقي ومد اليد، والى فتح فجوة في الجدار المغلق من أجل انتخاب رئيس جمهورية، نحن موقفنا موحد، ونحن دائما كنا مع الحوار، وأنا أردد دائما ما كان يقوله الرئيس الشهيد رشيد كرامي، بأن لا خيار ولا مناص ولا مهرب للبنانيين من الحوار بين بعضهم البعض".

وأكد كرامي على أننا "دائما نمد اليد الى الآخر، ونقول ان نقيض الحوار هو الخصام والإقتتال لا سمح الله. نحن لا نريد أن يضعف لبنان، فلا مناص لنا من الحوار شرط أن يكون بيد ممدودة وبقلب مفتوح وبدون شروط مسبقة، وعلى بند وحيد وهو الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما عبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أبدى حرصه على هذه الشروط والتعبير عنها".