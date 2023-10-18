حزب الله ينعى شهيدين أثناء قيامهما بالواجب الجهادي

نعى حزب الله الشهيدين طه عباس عباس وعلي محمد مرمر في عيترون أثناء قيامهما بالواجب الجهادي.

وجاء في البيان الاول:

"{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم



بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد طه عباس عباس "علي الرضا" من بلدة عيترون جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.



#الإعلام_الحربي"

أما البيان الثاني:

"{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم



بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي محمد مرمر "مرتضى" من بلدة عيترون جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.



#الإعلام_الحربي"