حزب الله ينعى شهيدين أثناء قيامهما بالواجب الجهادي

وجاء في البيان الاول:
"{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم
بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد طه عباس عباس "علي الرضا" من بلدة عيترون جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.
#الإعلام_الحربي"
أما البيان الثاني:
"{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم
بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي محمد مرمر "مرتضى" من بلدة عيترون جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.
#الإعلام_الحربي"