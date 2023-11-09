قائد الجيش إستقبل 3 سفراء وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.. إليكم ما تمّ بحثه
إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفراء: الدنماركي Kristoffer Vivike والنروجي Martin Yttervik والسويدية Anne Dismorr وجرى التداول في الأوضاع العامة والتطورات عند الحدود الجنوبية.
ثم إستقبل قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Aroldo Lázaro ، وتناول البحث التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل في ظل الوضع الراهن في الجنوب. كما استقبل مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في لبنان السيدة Melanie Hauenstein، وتم التداول في الأوضاع العامّة في البلاد.