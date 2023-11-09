قائد الجيش إستقبل 3 سفراء وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.. إليكم ما تمّ بحثه

إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفراء: الدنماركي Kristoffer Vivike والنروجي Martin Yttervik والسويدية Anne Dismorr وجرى التداول في الأوضاع العامة والتطورات عند الحدود الجنوبية.