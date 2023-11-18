أبو فاعور: موضوع رئاسة الجمهورية ليس على بال أحد

كلام النائب أبو فاعور جاء خلال مشاركته في جولة لرئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران في فرع الجامعة اللبنانية في راشيا، حيث دشن خلالها مشروع الطاقة الشمسية في الفرع، مقدمة من منظمة اليونيسف.

ولفت إلى أنّه "كفى ظلمًا للجامعة اللبنانية"، موضحًا أنّ وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي "يبذل جهودًا كبيرة".