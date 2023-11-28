بالصور - مولوي يكشف عن ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون معدة للتهريب بأصابع من السيليكون من مرفأ بيروت الى دولة افريقية
بالصور - مولوي يكشف عن ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون معدة للتهريب بأصابع من السيليكون من مرفأ بيروت الى دولة افريقية
كشف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي عبر حسابه على منصة "اكس" عن عملية ضبط كبيرة قامت بها شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك لحوالي 3 مليون ونصف حبة كبتاغون معدة للتهريب بأصابع من السيليكون من مرفأ بيروت الى نيجيريا كوجهة أولى. تم توقيف احد المتورطين، سوري الجنسية، والتحقيقات مستمرة في مكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الأمن الداخلي. لكم بالمرصاد".