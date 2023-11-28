بالصور - مولوي يكشف عن ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون معدة للتهريب بأصابع من السيليكون من مرفأ بيروت الى دولة افريقية

بالصور - مولوي يكشف عن ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون معدة للتهريب بأصابع من السيليكون من مرفأ بيروت الى دولة افريقية