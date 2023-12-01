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محليات

وزير الدفاع من بكركي: التعيين في موقع قيادة الجيش لا ينتقص من دور رئيس الجمهورية العتيد

2023-12-01 | 05:27
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وزير الدفاع من بكركي: التعيين في موقع قيادة الجيش لا ينتقص من دور رئيس الجمهورية العتيد

وزير الدفاع من بكركي: التعيين في موقع قيادة الجيش لا ينتقص من دور رئيس الجمهورية العتيد

قال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم بعد لقائه البطريرك الراعي في بكركي، "أكّدت للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّ التعيين في موقع قيادة الجيش الحساس لا ينتقص من دور رئيس الجمهورية العتيد"، مشيرًا إلى أنّ "صلاحيات رئيس الجمهورية تخول له تعديل هذا الأمر لاحقًا."

وتابع سليم "الراعي يفضل أن يكون هناك رئيس للجمهورية حين يتم تعيين قائد للجيش".

وقال : "في إطار صلاحياتي لا يسمح لي تأخير تسريح أي عسكري وخصوصًا قائد الجيش"، مشيرًا إلى أنّ "مجلس النواب لا يمدد لقائد الجيش بل يعدل المادة التي تحدد سن التقاعد".

واضاف: "أنني لا أريد أن أترك المؤسسة العسكرية بأي حالة من حالات الشغور ولكنّ التمديد لقائد الجيش لا يسمح به قانون الدفاع والأمر يحتاج الى تعديل القانون وهذا غير متوفر حاليًا".

وشدد على أنّ "التقاعد حكمي في قيادة الجيش بموجب ما ينص عليه قانون الدفاع الوطني والحالات الخاصة التي ينص عليها القانون لا تنطبق على الاستحقاق الحالي ومن المستحيل تخطيها مهما كانت المبررات".

كما كشف "أنني سعيت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لملء الشواغر في المجلس العسكري ومصير قيادة الجيش يتوقف على خطوات الحكومة ومجلس النواب وقمت بكل ما بوسعي ضمن إطار قانون الدفاع وصلاحياتي".

وزير الدفاع من بكركي: التعيين في موقع قيادة الجيش لا ينتقص من دور رئيس الجمهورية العتيد

محليات

موريس سليم

بكركي

الراعي

قائد الجيش

جوزيف عون

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Aljadeed
وزير الدفاع موريس سليم : اكدت للبطريرك الراعي ان التعيين في موقع قيادة الجيش الحساس لا ينتقص من موقع رئيس الجمهورية العتيد الذي لا يجوز اختزال اهمية موقع الوطني بعملية اختيار قيادة الجيش وهو يستطيع ان يبقي او يعين بديلا لقائد الجيش متى ارتأى
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