كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 3-1-2024 عند الساعة السادسة مساء في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما