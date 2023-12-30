حزب الله ينعي 4 شهداء

صدر عن حزب الله البيانات التالية:

"- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن أكرم الموسوي "ربيع" من بلدة قرحا في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حيدر محمد المزاوي "حمزة" من بلدة الكرك في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

-بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد ركان علي سيف الدين "أبو علي الحر" من بلدة حلبتا في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس محمد العجمي "أبو الفضل" من بلدة حي الفيكاني في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".